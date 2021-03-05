Кожный побочный эффект обнаружили у вакцины Moderna

Кожные воспаления и высыпания могут появиться после вакцинации препаратом от коронавируса компании Moderna. Такие побочные эффекты выяснили у пациентов американские исследователи спустя более восьми дней после прививки.

«Мы сообщаем о 12 пациентах с подобными реакциями, которые появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», — сообщили исследователи в письме, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

Всего в исследовании принимали участие 30 тысяч человек. Большинство пациентов проходили вакцинацию в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне. Специалисты уточнили, что в среднем кожные воспаления появлялись на восьмой день после проведения вакцинации. Реакция на препарат появлялась в период от четырех до 11 дней после первой инъекции.

Несмотря на побочные эффекты, медики призвали пациентов привиться второй дозой препарата, чтобы завершить иммунизацию. После второго укола только у трех человек появились интенсивные высыпания. Еще у троих пациентов реакция на вакцину была не такой сильной, а у всех остальных побочных эффектов не выявили.