Назван срок, когда прирост заболеваемости ковидом упадет до 0,1%

Количество новых случаев заражения коронавирусом может к концу марта упасть до 0,1%. Для этого в России должна продолжаться активная вакцинация населения, считают вирусологи.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, необходимо наращивать объемы массовой вакцинации населения от коронавируса. Это поможет добиться к концу лета сокращения числа новых заболевших до единиц, пишет газета «Известия».

«Тогда у нас будет планомерное падение эпидемиологических цифр, вплоть до очень низких в мае, когда счет будет идти на сотни заболевших в сутки, и единичных случаев в августе», — пояснил он.

Такое развитие ситуации Волчков назвал идеальной. Он добавил, что если врачам удастся привить от ковида 32-35 миллиона человек, то можно будет рассчитывать на устойчивое снижение пандемии. Руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров предложил смотреть на процентный прирост новых случаев заболевания, который заметно снизился.

«Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва — в ее начале», — заявил он.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 4 290 135 случаев заражения коронавирусом. Медикам удалось вылечить 3 869 857 человек. Скончались после заболевания 87 823 пациента.