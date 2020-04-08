«Ковидофобия» появилась у москвичей. Они боятся выйти на улицу и заболеть коронавирусом

Большинство жителей Москвы, которые обращаются в службу психологической помощи, боятся заболеть коронавирусом. В основном их пугает риск заразиться при выходе на улицу.

Об этом рассказала главный врач психиатрической больницы №4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина. ее слова процитировал Департамент здравоохранения Москвы.

Только за первые дни работы службы психологической поддержки для москвичей, более 200 человек пожаловались на тревожность из-за коронавируса. Чаще всего люди рассказывают о страхе выйти на улицу и заразиться COVID-19. Врачи уже придумали название для этой боязни.

Данный феномен можно назвать «ковидофобией» Лариса Бурыгина

Она отметила, что жители обращаются с самыми разными вопросами, но чаще всего им нужно просто высказаться. Кто-то живет один и тяжело справляется с самоизоляцией, а кто-то, наоборот, не привык столько времени проводить с родными в замкнутом пространстве. Часто в службу звонят родственники пациентов, которые сейчас лечатся в клиниках, а также те, что проходит лечение дома.

Кроме того, многие люди переживают из-за возможного заражения соседей. В департаменте отметили, что чаще всего в условиях самоизоляции страдают люди в возрасте от 35 до 50 лет. Это — средний возраст звонящих, причем большая часть из них — женщины. По мнению специалистов, это может быть связано с их повышенной коммуникабельностью. Также на показатель могло повлиять то, что мужчинам сложнее признаваться в своей слабости.

Депздрав Москвы уточнил, что все жители столицы, которые испытывают дискомфорт из-за необходимости соблюдать самоизоляцию или карантин, могут анонимно позвонить по телефону +7 (495)150-54-45 — он работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Беседа продолжится столько времени, сколько нужно человеку — строго регламента по длительности разговора нет. Если же звонивший не дождется ответа, психологи перезвонят ему самостоятельно.