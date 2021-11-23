Ковидные ограничения в России помогли в борьбе с гриппом

Санитарные меры, которые ввели в России для борьбы с коронавирусом, помогли снизить заболеваемость гриппом в стране. Об этом в интервью радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

«В настоящий момент есть снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, она вышла на уровень плато. Связано это с тем, что противоэпидемические меры, принятые по коронавирусу, <…> являются не только профилактикой коронавирусной инфекции, но и профилактикой респираторных инфекций», — объяснил собеседник.

По словам Акинфиева, прививаться от гриппа стоит до начала декабря. Вакцинацию могут продлить на одну-две недели.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что всех пациентов с ОРВИ обязательно будут тестировать на коронавирус. Она рассказала о том, что уровень заболеваемости COVID-19 и гриппом в стране начал снижаться благодаря общим мерам профилактики. Она особенно отметила пользу, которую принесли нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября.