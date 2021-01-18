Подмосковье начало сокращать количество мест для ковидных больных

Власти Подмосковья приняли решение сократить число коек для больных ковидом. Все новейшие оборудование передадут в те медицинские учреждения, которые нуждаются в обновлении.

«Что касается ковида, у нас хорошие новости, видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду [первому вице-губернатору Ильдару] Габдрахманову и министру здравоохранения приступить к сворачиванию коек», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Речь идет о следующих муниципалитетах: Реутов, Бронницы, Щелково, Воскресенск. Чуть позже родильный дом в Балашихе также будет работать по своему профилю.

«Все оборудование, которое мы закупали, прошу максимально эффективно использовать в клиниках и госпиталях, которые нуждаются в обновлении», — добавил Воробьев.

Губернатор отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости, работы у медиков меньше не становится. Они продолжают лечить пациентов, а также проводят вакцинацию.

«Поэтому я хотел сказать и слова благодарности, и еще раз обратить внимание глав на максимальное сотрудничество и взаимодействие с главными врачами, которые отвечают за жизнь и здоровье наших граждан», — подчеркнул глава региона.

За последние сутки в Московской области выявили 1381 новый случай коронавируса. При этом выздоровели 1588 пациентов. Всего по состоянию на утро 18 января COVID-19 подтвердился в России у 22 857 человек.