Ученые проследили за изменениями симптомов ковида за год

Британские ученые проанализировали результаты тестирования на коронавирус и истории болезни пациентов за прошедший год. Им удалось выяснить, как за это время менялись основные симптомы болезни.

Результаты исследования ученых появились на сервере препринтов medRxiv. Всего специалисты изучили более пяти миллионов результатов ПЦР-тестов. Анализы проводили с апреля 2020-го по август 2021 года. Из всех тестов около 28 тысяч дали положительный результат.

Согласно результатам работы ученых, с апреля по декабрь 2020 года основными проявлениями ковида была боль в горле, а также кашель. Лихорадка, потеря вкуса и обоняния. Тогда в Британии преобладал штамм «альфа».

После мая 2021 года к перечисленным симптомам добавилась головная боль. В это время доминирующим стал «дельта»-штамм. Еще пациенты жаловались на кашель и лихорадку. Зимой к характерным признакам ковида добавились симптомы других респираторных вирусных инфекций. Врачи стали диагностировать и кишечные симптомы, которые были связаны с сезонными микробами.

По словам ученых, сейчас для штамма «дельта» характерны слабость и повышенная утомляемость, после которых человек начинает чувствовать головную и мышечные боли, кашель и потерю вкуса с обонянием.