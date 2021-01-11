Ковид захотели лечить радиацией. Но это опасно

Лечить COVID-19 дозами радиации опасно, лучше использовать ее и ультрафиолет для дезинфекции воздуха и поверхностей. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Радиацией человека лечить не надо. Кроме того, радиаций бывает много разных. <…> Рентген и ультрафиолет — это очень большая разница», — прокомментировал Альтштейн результаты исследования, которое провели российские и узбекские специалисты. Его процитировало РИА «Новости».

Вирусолог заметил, что если давать рентген в дозе, способной убить коронавирус, можно нанести вред самому человеку. А облучать поверхность для обеззараживания, по его словам, напротив, допустимо. Вирус можно убивать в воздухе ультрафиолетом.

«Облучать поверхности, например, — это пожалуйста, это очень хорошая дезинфекция. В воздухе ультрафиолетом убивать вирус», — предложил альтернативу Альтштейн.

Ранее ученые из России и Узбекистана пришли к выводу, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирус и его мутации без вреда для здоровья человека. Об этом сообщила пресс-служба Уральского федерального университета.

Утоняется, что изучение радиационного влияния на SARS-CoV-2 ведут специалисты из УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан. Во время совместной работы они выяснили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

Немецкие ученые тоже провели исследование и заявили, что в организме есть влияющий на распространение коронавируса фермент.