Ковид за сутки унес рекордное число жизней в России

За сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли 852 человека. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Общее число жертв достигло 205 531. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Со вчерашнего дня медики выявили 21 559 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. С марта прошлого года в стране зафиксировали 7 464 708 случаев заражения. Выздоровели за сутки 17 368 человек, всего — 6 635 485.

Напряженная эпидемическая обстановка сохраняется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, где за 24 часа выявили 2541, 1530 и 1450 случаев заболевания соответственно.

С декабря прошлого года в стране идет масштабная вакцинация от коронавируса. Ситуация начала стабилизироваться в начале лета. С наступлением прохладной погоды уровень заболеваемости опять начал расти.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия в России продлится еще как минимум год. Он подчеркнул, что говорить о возможности возвращения к жизни без ограничений можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости. На прошлой неделе заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что эпидемическая обстановка может ухудшиться сильнее из-за тех, кто не желает прививаться. Об этом сообщил RT.