У тяжело переносящих ковид детей из Ивановской области выявили штамм «дельта»

Проведенные в московской лаборатории анализ выявил штамм коронавируса «дельта» у трех детей из Ивановской области. В данный момент пациенты находятся в региональной больнице. Заболевание у них протекает в тяжелой форме. С таким заявлением выступил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация в регионе сложная, так как новый штамм стал распространяться по Ивановской области.

«По результатам исследования определен штамм „дельта“, это так называемый индийский штамм. И эта ситуация очень настораживает, так как по региону этот штамм начал активно курсировать», — привело цитату Фокина издание «Известно.ру».

Глава Депздрава отметил, что опасности для жизни детей нет. Маленькие пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Врачи проводят лечение в соответствие с методическими рекомендациями.

Как сообщил «Царьград», штамм «дельта» подтвердился у детей из из Иванова, Кинешмы и Наволок. Возраст маленьких пациентов: один год и четыре месяца, два года и четыре года.

Власти направили анализы детей для проверки в Москву, так как течение коронавирусной инфекции оказалось тяжелым, что не свойственно для такого возраста.