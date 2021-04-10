Ковид превзошел грипп по числу осложнений в два раза

Осложнения после коронавирусной инфекции встречаются практически в два раза чаще, чем после сезонного гриппа. Об этом в эфире «России 24» рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Последние научные публикации свидетельствуют о том, что осложнения после ковида встречаются почти в два раза чаще, чем после гриппа, отметил министр. Мурашко подчеркнул, что одно из основных отличий ковида от гриппа и других респираторных заболеваний заключается в том, что он вызывает осложнения, связанные с нервной системой. Чтобы защитить себя от заболевания и возможных последствий, лучше сделать прививку.

Глава Минздрава также отметил, осложнения после коронавирусной инфекции чаще встречаются у мужчин в возрасте от 35 лет. Они чаще попадают в реанимационные отделения, чем женщины, рассказал Мурашко.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее призвал россиян вакцинироваться. Он напомнил, что лучше вовремя привиться, чем потом лечиться от ковида и его последствий. Мишустин подчеркнул, что в этом вопросе не стоит полагаться «на авось».