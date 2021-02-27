Ковид превратится в сезонную болезнь

COVID-19 превратится в сезонное заболевание в ближайшие один-два года. Это предположение сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова привел ТАСС.

Данные черты COVID-19 проявляет уже сейчас. Об этом можно судить по значительному подъему заболеваемости осенью 2020 года.

Подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями в основном происходит весной и осенью.

«Поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года», — заявила Пшеничная.

Коронавирус проще всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.

Подъемы заболеваемости порой случаются в течение нескольких лет даже после массовой вакцинации подавляющей части населения. Такое происходит по причине снижения со временем защитных титров антител.

«Эпидемическое распространение этой инфекции прекратится, но периодические подъемы заболеваемости и вспышки могут остаться в течение ряда лет», — пояснила Пшеничная.

Подобная ситуация наблюдалась с гриппом A (H1N1) в 2009 году. После той пандемии каждый год в течение нескольких лет регистрировались существенные подъемы заболеваемости свиным гриппом. И только в последние годы снизилась ежегодная регистрация случаев гриппа, вызванного тем штаммом вируса.