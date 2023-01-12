Здоровье 12 января 2023, 12:46 Ковид подтвердился у 4675 человек за сутки в России Оперштаб сообщил о 4675 случаях коронавируса в России за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

За последние сутки в России выявили 4675 новых случаев заболевания COVID-19, 48 человек скончались. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Выявлено 4675 новых случаев. Умерли за сутки 48 человек», — сказано в сообщении.

Реклама

При этом полностью выздоровел 4541 пациент. За прошедшие 24 часа госпитализировали 882 человека, это на 2% меньше показателей прошлого дня. Однако в 39 регионах произошло увеличение числа людей, которых доставили в больницу в связи с ковидом.

Реклама

Ранее 12 января Роспотребнадзор сообщил о регистрации в стране первого случая заражения штаммом «кракен» — субвариантом «омикрона». Его зафиксировали в Пензенской области.

Вирусолог Петр Чумаков призвал россиян не беспокоится насчет нового штамма. По его словам, «кракен» хотя и заразный, но течение болезни не должно быть тяжелым.