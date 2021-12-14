Ковид оказался способен ускорить старость

Заболевание коронавирусной инфекцией провоцирует развитие процессов старения и ускоряет их. О таком выводе ученых сообщила глава Федерального медико-бактериологического агентства Вероника Скворцова.

«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — процитировали ее в РБК.

По мнению Скворцовой, переболевшие ковидом нуждаются в новых подходах к восстановительному лечению.

Ранее врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак перечислил людей, для которых особенно опасно заболеть ковидом. По его данным, при совмещении последнего с легочным фиброзом или хронической обструктивной болезнью легких старение последних идет с ускоренной силой.

Бросив курить и сделав вакцинацию, можно обезопасить свой организм от тяжелого протекания ковида. Только в таком случае легкие смогут восстановиться.