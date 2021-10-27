Ковид назвали пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера

Коронавирус может быть пусковым фактором для болезни Альцгеймера у тех пациентов, у кого была какая-то предрасположенность к ней. Такое мнение выразила заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра, врач-невролог Элен Мхитарян.

«Если у пациента до этого были изменения минимальные, то нужен какой-то пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором», — сказала она на круглом столе «Восстановление после COVID-19. Как минимизировать последствия болезни и провести грамотную реабилитацию?». Ее процитировало РИА «Новости».

Она напомнила про проведенное в США исследование, которое показало, что в Штатах за 2020 год умерло на 42 тысячи людей с болезнью Альцгеймера больше, чем обычно ежегодно.

«И при этом резко в два раза возросло количество пациентов с болезнью Альцгеймера [, если сравнить то], что было в доковидную эпоху, и сейчас. То есть он является таким пусковым фактором», — резюмировала врач.

Мхитарян подчеркнула, что сам коронавирус не вызывает болезнь Альцгеймера, но провоцирует ее развитие. Невролог заметила, что если у переболевшего COVID-19 человека появляются какие-то значимые нарушения, то нужно обязательно идти к врачу.

За последние сутки в России ковид подтвердился еще у 36 582 человек, вновь побит антирекорд по смертям — за 24 часа скончались 1123 больных.