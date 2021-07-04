Ковид и раньше умел маскироваться под простуду. Но теперь он стал опаснее

Ковид действительно похож на обычную простуду, а с распространением «дельта»-штамма ситуация только усугубилась. Об этом «360» заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Депутат перенесла ковид в марте прошлого года. У нее тоже болел живот, поэтому этот симптом не стал новинкой с засильем индийского штамма. При этом она не теряла ни вкус, ни обоняние. Ковид действительно выглядит как обычная простуда.

«Болело горло, болел нос, болел живот. Была сильная слабость. Потом начался кашель. У меня температуры не было высокой. Один раз поднялась 38, и все. А потом было 36,2, 36,9. А когда я пошла сделать КТ, там было 60% поражения легких», — рассказала она.

Стебенкова рассказала, что на днях у ее знакомой умер сын. У него был сахарный диабет. Он лежал дома с температурой, кашлял и думал, что болезнь пройдет сама собой. Но через неделю его в тяжелом состоянии положили в реанимацию. У него было 80% поражения легких. Он скончался через четыре дня.

Лекарства от ковида не существует, подчеркнула депутат. Поэтому единственный способ защититься — это прививка. А в случае болезни сразу нужно обращаться к врачу.

«Это очень коварное заболевание. Оно поначалу течет очень легко. Потом температура не спадает. Ну ладно, пью вот парацетамол, она спадет снова. А процесс-то идет. Идет подготовка организма к цитокиновому шторму, который если сначала не остановить, его потом не остановишь», — предупредила она.

Ученые ранее отметили, что пациенты с коронавирусом все чаще жалуются на расстройства желудочно-кишечного тракта.