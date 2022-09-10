Ковид без «домашнего ареста». Россиянам рассказали, какие ограничения вводить не будут | 360°

Здоровье 10 сентября 2022, 05:08 Поделиться Telegram

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Viber Ковид без «домашнего ареста». Россиянам рассказали, какие ограничения вводить не будут Депутат Леонов: перчаточный режим и ограничение передвижения при пандемии вводить не будут Unsplash.com

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Коронавирусные ограничения снова могут ввести в России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов. В эфире радио Sputnik он рассказал, какие ковидные меры с его точки зрения вводить точно не будут.

«С прогнозами по COVID-19 можно очень сильно ошибиться, как с прогнозом погоды, поэтому стоит говорить очень аккуратно. <…> Я думаю, что точно не введут перчаточный режим», — отметил Леонов.

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Он пояснил, что за это время люди привыкли дезинфицировать руки, поэтому перчатки не нужны. Также вряд ли введут ограничение передвижения.

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«Думаю, что не будет „домашнего ареста“. То есть не будем мы по домам прятаться, как это было в первую волну коронавируса», — уверен депутат.

Также он предсказал, что не станут закрывать торговые центры. Леонов предположил, что скорее всего введут масочный режим. В жестких противоэпидемиологических мерах нет необходимости, считает депутат.

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