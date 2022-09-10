Ковид без «домашнего ареста». Россиянам рассказали, какие ограничения вводить не будут | 360°

Все новости

Армия

10 сентября 2022, 05:51

Минобороны России опубликовало кадры работы боевого расчета гаубиц «Мста-Б»

Происшествия

10 сентября 2022, 05:51

Тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей в Мексике

Реклама

Мир

10 сентября 2022, 05:28

Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза из-за особой позиции по России

Спецоперация

10 сентября 2022, 05:15

ВСУ выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка

Здоровье

10 сентября 2022, 05:08

Ковид без «домашнего ареста». Россиянам рассказали, какие ограничения вводить не будут

Мир

10 сентября 2022, 04:49

Власти Португалии не согласились с требованием ЕС сократить потребление энергоресурсов

Мир

10 сентября 2022, 04:30

Карлу III предсказали судьбу последнего короля Великобритании

Общество

10 сентября 2022, 04:21

Скончался главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров

Общество

10 сентября 2022, 03:50

Экономист назвала отрасли, которые поддержат Россию в условиях трансформации

Здоровье

10 сентября 2022, 05:08

Ковид без «домашнего ареста». Россиянам рассказали, какие ограничения вводить не будут

Депутат Леонов: перчаточный режим и ограничение передвижения при пандемии вводить не будут

Читать 360tv в

Коронавирусные ограничения снова могут ввести в России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов. В эфире радио Sputnik он рассказал, какие ковидные меры с его точки зрения вводить точно не будут.

«С прогнозами по COVID-19 можно очень сильно ошибиться, как с прогнозом погоды, поэтому стоит говорить очень аккуратно. <…> Я думаю, что точно не введут перчаточный режим», — отметил Леонов.

Реклама

Он пояснил, что за это время люди привыкли дезинфицировать руки, поэтому перчатки не нужны. Также вряд ли введут ограничение передвижения.

Реклама

«Думаю, что не будет „домашнего ареста“. То есть не будем мы по домам прятаться, как это было в первую волну коронавируса», — уверен депутат.

Также он предсказал, что не станут закрывать торговые центры. Леонов предположил, что скорее всего введут масочный режим. В жестких противоэпидемиологических мерах нет необходимости, считает депутат.

Коронавирус в России и в мире

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама