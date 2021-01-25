Коуч по вокалу объяснил, как восстановить дыхание после коронавируса

«И до болезни, и после нее дыхательные гимнастики очень помогают. Диагнозы, связанные с коронавирусом, пугают человека. Испуг всегда сопровождается ключичным дыханием: его, что называется, перехватывает», — пояснила специалист.

В такие момент человек не может глубоко вздохнуть и пытается захватить больше воздуха. Из-за этого дыхание лишь усложняется. Педагог посоветовала не наполнять сразу все легкие. Вдох должен быть коротким, через нос со слегка открытым ртом, но при этой как можно более полным.

Специалист показала несколько упражнений, помогающих восстановиться после коронавируса. При выполнении одного из них необходимо надуть живот, а потом постепенно привести его в обычное положение, делая короткие выдохи. Также Полтева посоветовала всем людям петь. По ее словам, благодаря этому улучшается состояние организма при любых обстоятельствах.