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    14 декабря 2020, 17:49

    Коуч перечислил основные симптомы эмоционального выгорания

    Полина Петрова

    Психолог, коуч Николай Трушель перечислил основные признаки эмоционального выгорания. В их числе пессимизм, нежелание нести ответственность, отвращение к общению и отсутствие удовольствия от повседневных дел, пишет РИА ФАН.
    Коуч перечислил основные симптомы эмоционального выгорания

    Помимо прочего, симптомами выгорания являются бессонница, забывчивость, постоянная усталость, злость, частые болезни, учащенное сердцебиение, отсутствие аппетита, апатия, вечное напряжение и настоящее отсутствие результата. Трушель пояснил, что при наличии хотя бы трех указанных признаков, стоит обратиться к специалисту, чтобы исключить факт патологии.

    «Что значит эмоциональное выгорание? Это реакция на чувства, точнее, на комплекс чувств. Отношение к этим чувствам. Чувства — это факты происходящего, а эмоции — это проявление отношения к этим фактам», — уточнил эксперт.

    По словам психолога, необходимо стараться отслеживать свои мысли в течение дня. Как правило человек замечает, что количество и направление потока образов в голове очень велико. На большую часть мыслей люди тратят свои ресурсы понапрасну.