Коуч перечислил основные симптомы эмоционального выгорания

Помимо прочего, симптомами выгорания являются бессонница, забывчивость, постоянная усталость, злость, частые болезни, учащенное сердцебиение, отсутствие аппетита, апатия, вечное напряжение и настоящее отсутствие результата. Трушель пояснил, что при наличии хотя бы трех указанных признаков, стоит обратиться к специалисту, чтобы исключить факт патологии.

«Что значит эмоциональное выгорание? Это реакция на чувства, точнее, на комплекс чувств. Отношение к этим чувствам. Чувства — это факты происходящего, а эмоции — это проявление отношения к этим фактам», — уточнил эксперт.

По словам психолога, необходимо стараться отслеживать свои мысли в течение дня. Как правило человек замечает, что количество и направление потока образов в голове очень велико. На большую часть мыслей люди тратят свои ресурсы понапрасну.