Ученые рассказали о популярной сладости, которая помогает похудеть

Американские ученые пришли к выводам, которые обрадуют всех сладкоежек: эксперты готовы оспорить мнение, что все сладости ведут к набору лишнего веса. По результатам исследований, опубликованных в Mirror.co.uk, выяснилось, что как минимум одно из лакомств может даже помочь похудеть.

Речь идет о молочном шоколаде, которого так сильно избегают мечтающие о стройной фигуре. Ученые доказали, что у этого продукта есть способность «настраивать» организм на сжигание лишнего жира.

Исследователи решили провести испытания и стали кормить женщин-добровольцев молочным шоколадом. Конечно, не в огромных количествах, а по небольшому кусочку. Сладость женщины ели сразу после сна — и перед тем, как отправиться в кровать.

Оказалось, что потребление шоколада никак не отразилось на наборе лишних килограммов. Наоборот, у некоторых участниц исследования вес успел понизиться.

Ученые связывают это с тем, что в какао находится много полезных химических веществ. Они могут усиливать окисление жиров и запускать в организме процесс сжигания лишних отложений. Еще эксперты отметили, что шоколад перед сном помогает урегулировать режим и засыпать более спокойно. Кроме того, он притупляет ноющее чувство голода.

«Результаты показывают, что женщины были менее голодны, когда ели шоколад, и испытывали меньшее желание есть сладкое, чем без шоколада, особенно когда принимали шоколад вечером / ночью», — говорится в статье.

Но врачи предупреждают: во всем нужно знать меру. Избыточное употребление шоколада может принести здоровью вред. Может нарушиться углеводный обмен и даже развиться заболевание сердца.