Космецевт Полянская рассказала, какие продукты спасут кожу от старения | 360°

Здоровье 07 ноября 2022, 14:44 Космецевт Полянская рассказала, какие продукты спасут кожу от старения Космецевт Полянская: яйца, сметана, морковь и огурцы спасут кожу от старения Unsplash

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Бьюти-эксперт, космецевт Александра Полянская с разговоре с изданием Life рассказала, какие продукты можно использовать в домашней косметологии, чтобы спасти кожу от преждевременного старения.

В первую очередь эксперт указала на яйца. По ее словам, они уникальны своим набором витаминов и микроэлементов.

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«Маска из сырого желтка насыщает кожу, дает лифтинг-эффект, тонизирует, смягчает, успокаивает. Особенно полезна будет для сухой, чувствительной кожи», — объяснила Полянская.

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Сырой белок, как заметила специалист, помогает подтянуть кожу, сузить поры и устранить жирный блеск.

Маски на основе сметаны сделают кожу эластичной и подтянутой за счет содержания в ней витаминов A, B, T. Морковь, в свою очередь, избавляет кожу от токсинов, придавая ей сияние и ровный тон. Огуречная маска помогает справиться с отеками и синими кругами под глазами.

«Огурец состоит на 95% из воды, обогащенной биологически активными веществами (калий, хром, марганец, медь, фосфор, кремний, селен, лютеин, витамины С, К, витамины группы В)», — заключила бьюти-эксперт.