Косметологи рассказали, как предотвратить и лечить маскне

Регулярное использование медицинских масок во время пандемии COVID-19 привело к появлению побочного эффекта — проблеме воспалений и высыпаний. Прыщи и раздражение на лице получили собственное название — маскне (от акне — воспалительное заболевание кожи).

Прыщи и раздражение могут быть довольно болезненными, но это не значит, что нужно отказываться от индивидуальных средств защиты. По данным издания Wired, если правильно ухаживать за лицом, можно предотвратить появление крупных высыпаний.

На масках скапливаются частицы слюны, влага и бактерии, которые соприкасаются с кожей довольно продолжительное время. «Маски препятствуют испарению влаги, в результате чего создается влажная среда, в которой могут размножаться вызывающие прыщи бактерии», — уточнил Дилан Мустапич, косметолог Face Haus в Нью-Йорке.

Сертифицированный дерматолог Меган Фили сравнила маскне с прыщами, с которыми часто борются спортсмены. «У спортсменов, которые носят шлем, могут появляться прыщи, поскольку грязь, влага и пот остаются в их порах, создавая среду, способствующую росту бактерий», — разъяснила она.

Чтобы исключить возможность появления маскне недостаточно менять одноразовую маску или часто стирать многоразовую с агрессивными моющими средствами.

При долгом ношении маски собравшиеся на ней бактерии будут проникать в кожу и вызывать раздражение. Высыпание может также вызвать стирка с применением агрессивных моющих средств. Лучше использовать мягкие вещества без отдушек.

Частые высыпания могут провоцироваться стрессом, и, конечно, пандемия способна вызывать нешуточное беспокойство. Надо постараться расслабиться. Если вам не обязательно часто появляться на публике, а в этом случае обязательно придется носить маску, лучше по возможности оставаться дома и давать коже дышать.

Кэти Джи, лицензированный медицинский косметолог из Техаса, посоветовала пользоваться многоразовыми масками из 100-процентного хлопка, а еще лучше отдавать предпочтение одноразовым и почаще их менять. Если вы обычно используете макияж, не наносите его на те участки, которые закрывает маска.

«Сейчас идеальное время, чтобы сосредоточить свое внимание на подводке, верно?» — пошутила она.

Косметолог посоветовала держать лицо чистым и увлажненным, но не подвергать чрезмерному отшелушиванию. Люди часто думают, что этим методом можно подсушить прыщи, но на деле пересушивание кожи может вызвать еще большее количество высыпаний.

«Даже если у вас жирная кожа, жизненно важно сохранить неповрежденный кожный барьер», — подчеркнула Джэ. Она также посоветовала умываться до и после использования маски.

«Используйте мягкие пенящиеся очищающие средства, которые эффективно удаляют жир. Если у вас склонная к акне или очень жирная кожа, используйте средство для умывания с салициловой кислотой, чтобы удалить излишки сала и омертвевшую кожу, что поможет предотвратить закупорку пор или высыпание», — продолжила эксперт.

Она также посоветовала купить высокочастотное инфракрасное устройство для ухода за кожей лица. Оно идеально справится с макне.

Можно также обратиться к дерматологу, назначив виртуальную консультацию. Возможно, вам придется перебрать несколько средств, чтобы найти оптимальное решение проблемы.

Чтобы справляться с уже появившимися прыщами Кэти предложила на ночь наносить на места поражения гидроколлоиды, особенно, в виде пластыря. Кстати, их можно носить и днем, под маской все равно ничего не видно

Косметолог также посоветовала держать под рукой увлажняющие крема и даже вазелин, хотя обычно профессионалы его избегают. В косметичке обязательно должен быть бальзам для губ и очищающий тоник. Пусть даже самый простенький.

От химических эксфолиантов, по ее мнению, лучше пока отказаться, или пользоваться ими один-два раза в неделю.