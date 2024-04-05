Здоровье 05 апреля 2024, 13:19 Косметолог Звягина: солнцезащитный крем следует наносить каждые 3 часа

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Солнцезащитный крем защитит кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, тем самым сохранит ее здоровье и молодость. При долгом нахождении на солнце средство следует наносить каждые два-три часа, сообщила косметолог Юлия Звягина в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, эффективнее всего будет крем с индексом SPF 50. Использовать средства с фактором защиты менее 30 нецелесообразно, поскольку она будет недостаточной.

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Звягина также посоветовала наносить крем за 15-30 минут до выхода на улицу и обновлять защиту после купания.

«Всесезонная защита от солнца нужна всем, кто заботится о своем здоровье, внешности и состоянии кожи», — отметила косметолог.