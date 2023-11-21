Здоровье 21 ноября 2023, 11:49 Косметолог Жабоева рассказала, что увлажняющий крем для лица не следует использовать на улице в морозный день

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Доктор медицинских наук, профессор, врач-косметолог Светлана Жабоева в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, как защитить кожу лица в морозную погоду. По словам специалиста, увлажняющий крем не стоит использовать на улице в морозный день.

«Защитные кремы должны не увлажнять, а удерживать влагу. А увлажняющие кремы не должны использоваться на улице в морозный день. <…> И даже поздней осенью и зимой нужно применять солнцезащитные кремы», — сказала косметолог.

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Что касается увлажняющих кремов, то их лучше использовать вечером. Также хорошо восстанавливают сухую кожу маски на водно-гелевой основе, отметила специалист.