Здоровье 29 апреля 2023, 00:36 Косметолог Вирабян рассказала, кому не стоит делать контурную пластику лица Косметолог Вирабян посоветовала не делать контурную пластику лица беременным

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Некоторым людям противопоказана контурная пластика лица. Врач-косметолог Виолетта Вирабян рассказала, кому стоит воздержаться от этой процедуры. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, контурная пластика необходима для гармонизации лица. Однако от нее стоит воздержаться беременным, женщинам, которые кормят ребенка, а также тем, кто столкнулся с обострением воспалительных заболеваний. В том числе к противопоказания относится герпес, написал «Петербургский дневник».