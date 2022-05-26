Косметолог Целищева предостерегла от использования «бабушкиных» рецептов красоты

Народные рецепты красоты могут не принести никакой пользы или вовсе навредить организму. Об этом Lenta.ru рассказала врач-косметолог Анастасия Целищева.

В пример косметолог привела клубнику, которую часто рекомендуют наносить на кожу лица.

«Во-первых, если это покупная ягода — наличие нитратов и вредных веществ почти всегда обеспечено. Во-вторых, в клубнике содержатся фруктовые кислоты, которые могут быть полезны в каких-то отдельных случаях, например при акне, но эти же кислоты не рекомендуется использовать в возрасте до 25 лет, а по некоторым данным, и до 30 лет. В-третьих, клубника, как и многие маски или крема, может спровоцировать контактный дерматит», — пояснила косметолог.

Она рассказала, что уход за кожей должен подбираться в зависимости от индивидуальных особенностей. Перед применением каких-либо дополнительных средств стоит проконсультироваться с врачом.