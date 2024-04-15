Здоровье 15 апреля 2024, 15:04 Косметолог Трифонова: экстракты алоэ, ромашки и женьшеня оказывают положительное воздействие на кожу

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Лишь системный уход и правильно подобранные средства помогут продлить молодость кожи. Особенно ценными для органа считаются витамины A, E, F и D и экстракты целебных растений — алоэ, ромашки, женьшеня, рассказала ИА Runews24.ru врач-косметолог Светлана Трифонова.

Вытяжка из лекарственных трав, как пояснила специалист, делает кожу мягче, устойчивее к воспалениям и раздражениям. Флавоноиды же защищают ее от вредного влияния окружающей среды.

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Хорошо, если в составе косметических средств встречается коэнзим Q10 — витаминоподобное вещество, которое вырабатывается и в самом организме. Оно способствует восстановлению кожи и генерации гиалуроновой кислоты, передала «Вечерняя Москва».