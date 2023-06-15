Здоровье 15 июня 2023, 13:34 Косметолог Томс: правильное питание поможет снизить излишнее потоотделение

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Правильное питание и ведение здорового образа жизни помогут справиться с повышенной потливостью в жаркую погоду Об этом сообщила врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Томс в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, спровоцировать проблему могут вредные привычки, ношение синтетической одежды и недостаточная гигиена. Также причиной излишней потливости могут быть эндокринные расстройства и сбои в работе нервной системы.

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Как сообщило РИА ФАН, для снижения потоотделения следует отказаться от употребления жирной и соленой пищи.