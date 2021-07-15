Косметолог: термальная вода способна вызывать ожоги на коже

Многие представительницы прекрасного пола в летнее время в качестве увлажнения используют термальную воду. Однако в жару пользоваться ей крайне нежелательно. Об этом рассказала косметолог Ольга Петрунина в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, солнечные лучи могут вызвать ожог. А в людных местах термальная вода притянет к коже пыль и грязь, поэтому эффект от ее увлажнения также достаточно спорный, сообщила «Национальная служба новостей».

«По мере того, как термальная вода начинает испаряться, она как бы захватывает нашу собственную влагу. И в перспективе это может привести к обезвоживанию», — рассказала косметолог.

Дневной легкий крем с высоким уровнем защиты от солнца лучше всего увлажнит кожу в жару. Прибегать к использованию термальной воды вовсе не обязательно.