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    02 августа 2022, 12:14

    Косметолог Теребинская назвала основные причины проблем с лишним весом

    Оксана Лавнюженко

    Нарушение в работе эндокринной системы и «заедание» стрессов являются основными причинами проблем с лишним весом. Об этом изданию NEWS.ru рассказала косметолог, врач аппаратных технологий компании LNC Анна Теребинская.

    Косметолог Теребинская назвала основные причины проблем с лишним весом

    По словам специалиста, лишним весом считается превышение индекса массы тела (ИМТ) свыше 25 при норме 18–25.

    «Основными причинами проблем с весом являются нарушение в работе эндокринной системы (гормональные сбои или врожденные нарушения в работе органов), гиподинамия, „заедание“ стрессов, медленное появление чувства сытости, особенно с возрастом. Отсюда и поговорка: „выходить из-за стола с легким чувством голода“, так как ощущение сытости появляется спустя 15–20 минут. Все эти причины возможно скорректировать самостоятельно или обратившись к специалисту», — добавила Теребинская.

    Косметолог порекомендовала присмотреться к услуги липосакции, однако отметила, что удалить весь жир с тела невозможно, поскольку он может появиться в тех местах, где жировая ткань еще осталась.