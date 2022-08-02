Косметолог Теребинская назвала основные причины проблем с лишним весом

Нарушение в работе эндокринной системы и «заедание» стрессов являются основными причинами проблем с лишним весом. Об этом изданию NEWS.ru рассказала косметолог, врач аппаратных технологий компании LNC Анна Теребинская.

По словам специалиста, лишним весом считается превышение индекса массы тела (ИМТ) свыше 25 при норме 18–25.

«Основными причинами проблем с весом являются нарушение в работе эндокринной системы (гормональные сбои или врожденные нарушения в работе органов), гиподинамия, „заедание“ стрессов, медленное появление чувства сытости, особенно с возрастом. Отсюда и поговорка: „выходить из-за стола с легким чувством голода“, так как ощущение сытости появляется спустя 15–20 минут. Все эти причины возможно скорректировать самостоятельно или обратившись к специалисту», — добавила Теребинская.

Косметолог порекомендовала присмотреться к услуги липосакции, однако отметила, что удалить весь жир с тела невозможно, поскольку он может появиться в тех местах, где жировая ткань еще осталась.