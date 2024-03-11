Здоровье 11 марта 2024, 14:34 Косметолог Столина: средства с SPF-защитой предотвратят появление пигментных пятен на коже

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Средства SPF-защиты с добавлением фото-фильтров от солнечного и синего света помогут предотвратить появление пигментных пятен на коже. Об этом рассказала дерматолог-косметолог Любовь Столина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, зачастую пигментация развивается при увлечении загаром и солярием. Также появление пятен провоцирует синий свет, источником которого являются смартфоны.

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«Хотите иметь ровный тон кожи — используйте SPF-защиту круглый год. <…> Для профилактики пигментных пятен рекомендуется также использовать косметику с антиоксидантами», — посоветовала Столина.