Здоровье 17 августа 2023, 11:35 Косметолог Шерф: избавиться от повышенного потоотделения можно с помощью инъекций нейропротеина

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Избавиться от повышенной потливости и скорректировать гипергидроз можно благодаря инъекциям нейропротеина в кабинете у специалиста. Об этом сообщила врач-косметолог, дерматовенеролог Александра Шерф в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, усиленное потоотделение может появиться при наличии заболеваний щитовидной железы, ожирении и инсулинорезистентности. При этом некоторые люди рождаются с такой физиологической особенностью, именно в этом случае помогут косметологические инъекции.

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Врач отметила, что при введении нейропротеина блокируется работа сальных желез и передача к ним нервного импульса.