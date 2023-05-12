Здоровье 12 мая 2023, 14:50 Косметолог Серрано: уколы красоты грозят потерей зрения

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Омолаживающие инъекции могут стать причиной повреждения кровоснабжения, из-за чего повышаются риски потери зрения. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Денис Серрано, сообщили «Народные новости».

По словам специалиста, из-за уколов красоты может развиваться сосудистая окклюзия, при которой нарушается кровоснабжение.

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Врач отметила, что такие нарушения могут появиться после введении инъекционных филлеров в области носа и лба.