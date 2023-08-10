10 августа 2023, 12:43
Косметолог Серебрякова посоветовала мыть жирные волосы по утрам
Склонные к жирности волосы лучше всего мыть по утрам, при этом два раза намыливая голову. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщила дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова.
Врач порекомендовала правильно подобрать косметику для волос, ориентируясь не на кончики, а на корни. Первое мытье, по ее словам, удаляет грязь с кожи головы, а второе дает чувство чистых волос, написал «ФедералПресс».
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После шампуня необходимо обязательно использовать кондиционер. Один-два раза в неделю можно делать пилинг кожи головы, чтобы снизить количество выделяемого себума, заключила Серебрякова.
Красота
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