Здоровье 18 сентября 2023, 11:26 Косметолог Савина: соблюдение режима сна отсрочит старение кожи

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Полноценный и качественный сон способен замедлить возрастные изменения кожи. Об этом сообщила врач-косметолог Анастасия Савина в беседе с Life.

По словам специалиста, ночный отдых должен длиться не менее восьми часов, именно столько необходимо организму для полного восстановления. Сохранить молодость кожи также поможет использование крема SPF и отказ от посещения солярия.

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Чтобы отсрочить процессы старения, врач порекомендовала смывать косметику перед сном и отказаться от газировки в пользу простой воды.