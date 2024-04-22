Здоровье 22 апреля 2024, 15:07 Косметолог Садик: кокосовое масло и греческий йогурт в рационе помогут сохранить упругость кожи

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Косметолог Сана Садик рассказала, как поддержать здоровье и красоту кожи. Важно обращать внимание на рацион, отметила эксперт в беседе с The Sun.

Она посоветовала включить в меню цельное молоко, сливочное и кокосовое масла, а также греческий йогурт. Жирная пища поможет сохранить упругости кожи, передала «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, стоит чаще употреблять тушеное мясо и желе. Эти продукты содержат большое количество желатина, который способствует образованию коллагена.