Здоровье 10 января 2023, 16:40 Косметолог Робертсон посоветовала не использовать для лица маску из яичных белков Косметолог Робертсон: маска из яичных белков может нанести вред здоровью freepik

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Косметолог Рэйчел Робертсон в разговоре с изданием Daily Star посоветовала женщинам не использовать маску для лица, приготовленную из взбитых яичных белков.

Как отметила специалист, такая маска может нанести вред здоровью. Несмотря на то, что белок из куриных яиц помогает бороться с загрязнениями и себумом на лице, он не устраняет акне, написало РИА ФАН.

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Робертсон предупредила, что продукт вызывает сальмонеллы, а также может негативно сказаться на качестве кожи. Она порекомендовала не следовать трендам и не вестись на советы, которые раздают непрофессионалы в социальных сетях.

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