23 апреля 2024, 15:38
Косметолог Рябинова: потеря упругости кожи, сухость и морщины являются основными признаками фотостарения
Потеря упругости, сухость, появление лентиго, морщин и пигментации являются основными признаками фотостарения или раннего увядания кожи. Об этом изданию «Страсти» рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинова.
Эксперт призвала бороться с кожными проблемами из-за солнечного излучения косметикой с SPF-фильтрами. По ее словам, отказ от солнцезащитных средств чреват такими последствиями как рак кожи.
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«Статистика этого заболевания растет и находится на втором месте онкологических патологий», — сказала Рябинова.
Хорошая косметика с SPF-фильтрами должна отталкивать воду и защищать от всех видов излучения любого спектра, добавила косметолог.
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