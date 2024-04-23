Здоровье 23 апреля 2024, 15:38 Косметолог Рябинова: потеря упругости кожи, сухость и морщины являются основными признаками фотостарения

Читать 360tv в

Потеря упругости, сухость, появление лентиго, морщин и пигментации являются основными признаками фотостарения или раннего увядания кожи. Об этом изданию «Страсти» рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинова.

Эксперт призвала бороться с кожными проблемами из-за солнечного излучения косметикой с SPF-фильтрами. По ее словам, отказ от солнцезащитных средств чреват такими последствиями как рак кожи.

Реклама

«Статистика этого заболевания растет и находится на втором месте онкологических патологий», — сказала Рябинова.

Хорошая косметика с SPF-фильтрами должна отталкивать воду и защищать от всех видов излучения любого спектра, добавила косметолог.