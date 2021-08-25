Косметолог развеял мифы о массаже лица

В интернете набирают популярность ролики о якобы чудодейственных свойствах массажа лица: девушки, записывающие их, утверждают, что он поможет обрести пухлые губы и изменить форму лица на более привлекательную. Врач-косметолог Татьяна Егорова объяснила РИА ФАН, действительно ли это так.

По словам специалиста, рассказы о том, что массаж поможет преобразиться, это не более чем уловка для привлечения подписчиков.

«Все эти преображения сделать с помощью массажа лица просто невозможно. Даже если мы улучшим кровообращение в губах, они лишь на время станут чуть пухлее, затем вернутся в изначальное состояние. А скулы вообще таким образом увеличить нельзя», — сказала Егорова.

Единственный способ увеличить губы и, тем более, скулы — это уколы гиалуроновой кислоты и филлеры. Если после массажа и появится какой-то эффект — это лишь временное следствие прилива крови. Однако это не значит, что от массажа нужно полностью отказаться.

«Массаж лица улучшает кровообращение, таким образом происходит питание тканей, также он помогает сохранить тонус», — заключила косметолог.