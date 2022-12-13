Здоровье 13 декабря 2022, 14:42 Косметолог рассказала о правилах при уходе за кожей зимой Косметолог Татьяна Егорова: сухой воздух негативно сказывается на состоянии кожи freepik

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Во время сильных морозов и холодного времени года наша кожа требует особого ухода. О том, как правильно следить за ее состоянием рассказала косметолог Татьяна Егорова в интервью «ФедералПресс».

По словам специалиста, с приходом морозов наши квартиры топятся тщательней, из-за чего в помещении преобладает сухой воздух. Он очень вреден для здоровья кожи и сказывается на ее сухости, поэтому очень важно регулярно увлажнять помещение. Делать это можно при помощи специального оборудования или же при размещении мокрых тканей на батареях.

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Также рекомендуется не использовать кремы и мази перед тем, как выйти на улицу. Кроме того, косметолог посоветовала наносить питательный крем за два часа перед тем, как лечь спать.

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