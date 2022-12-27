27 декабря 2022, 15:04
Косметолог рассказала, какие средства помогут восстановить обветренные губы
Кремы с мочевиной помогут при обветривании губ
Губы требуют деликатного ухода в холодное время года. Пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова в интервью Life рассказала, как реанимировать и восстановить обветренные губы.
По словам специалиста, избавиться от сухости губ и отшелушить их помогут специальные скрабы и мягкий пилинг для лица. Такие средства не должны содержать в своем составе агрессивных веществ.
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Также увлажнить губы можно при помощи профессиональных процедур в кабинете косметологов. Кроме того, бороться с этой проблемой способны кремы с содержанием мочевины и молочной кислоты, благодаря этим средствам недуг уйдет очень быстро.
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Косметолог напомнила, что губы могут обветриваться не только из-за воздействия внешних факторов, но и из-за проблем со здоровьем.
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