Здоровье 27 декабря 2022, 15:04 Косметолог рассказала, какие средства помогут восстановить обветренные губы Кремы с мочевиной помогут при обветривании губ freepik

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Губы требуют деликатного ухода в холодное время года. Пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова в интервью Life рассказала, как реанимировать и восстановить обветренные губы.

По словам специалиста, избавиться от сухости губ и отшелушить их помогут специальные скрабы и мягкий пилинг для лица. Такие средства не должны содержать в своем составе агрессивных веществ.

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Также увлажнить губы можно при помощи профессиональных процедур в кабинете косметологов. Кроме того, бороться с этой проблемой способны кремы с содержанием мочевины и молочной кислоты, благодаря этим средствам недуг уйдет очень быстро.

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Косметолог напомнила, что губы могут обветриваться не только из-за воздействия внешних факторов, но и из-за проблем со здоровьем.