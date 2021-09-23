Косметолог рассказала, как выглядеть свежо по утрам

Косметолог Анастасия Грачева рассказала Общественной службе новостей, что нужно делать, чтобы по утрам выглядеть свежо и не «отекать». Для этого нужен правильный уход за кожей и несколько полезных привычек.

«Складки и заломы после сна появляются, если коже не хватает увлажнения. Пересушенная кожа всегда реагирует на сжатие, давление, ей не нравится, когда ее трут всю ночь о подушки, особенно если у человека есть привычка спать на животе или зарывшись головой в подушку. Для того, чтобы кожа не страдала во сне, важен правильный домашний уход до и после и сна, а также, желательно, поддерживающий уход в кабинете косметолога», — рассказала косметолог.

Чтобы избавиться от отеков, нужно следить за питьевым режимом, можно делать лимфодренажный массаж. А чтобы на лице не образовывались заломы, которые впоследствии могут ускорить появление морщин, лучше стараться спать на спине. Если спать «лицом в подушку», кожа будет «мяться» об нее. Кроме того, в подушке скапливается много пыли, поэтому очень важно умывать лицо по утрам.

«Полноценное очищение и увлажнение сразу после сна — важный этап ухода за кожей. Чтобы вернуть ей красивый сияющий цвет с утра, очень хорошо умыться кусочком льда или кусочком замороженного чая, чередуя их с теплой водой. Можно сказать, что это криомассаж в домашних условиях, который улучшает микроциркуляцию, отчего лицо сразу становится свежим», — посоветовала Грачева.