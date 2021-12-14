Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей лица в зимний период

С наступлением зимы резко возрастает чувствительность кожи лица. Об этом «Радио 1» рассказала косметолог Анна Кугук. По ее словам, существует особый уход за кожей в период холодов и морозов.

Например, по словам специалиста, не стоит выходить на улицу сразу же после нанесения увлажняющих средств. Чтобы кожа не пострадала, делать это необходимо не менее чем за полчаса. С утра кожу стоит хорошо очистить с помощью средств для умывания, а после нанести тонизирующее средство, написало ИА Nation News.

Косметолог также посоветовала при температуре ниже пяти градусов тепла надевать перчатки и шапку. Не только кожа на лице, но и руки, и волосы страдают от резких перепадов температур. В период холодов предпочтительнее использовать косметику с маслами, а также не забывать о солнцезащитных кремах.

Вечером для кожи лица можно сделать самомассаж и умыть ее антисептиком с содержанием серебра или хлоргексидина. В отапливаемых помещениях косметолог порекомендовала использовать увлажнитель воздуха.