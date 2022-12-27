Здоровье 27 декабря 2022, 11:30 Косметолог рассказала, как сохранить овал лица Фейсфитнес поможет подтянуть мышцы лица freepik

Читать 360tv в

С возрастом многие женщины замечают обвисание кожи на лице и потерю прежнего овала лица. О том, как дольше сохранить тонус кожи, рассказала косметолог, кандидат медицинских наук Алиса Шарова в интервью радиостанции Sputnik.

Щеки могут увеличиваться из-за отложения жировой клетчатки в нижней части лица. Бороться с появлением так называемых брылей поможет фейсфитнес, считает Шарова. По мнению косметолога, упражнения на скуловые мышцы и мышцы улыбки позволят любоваться своим овалом лица как можно дольше.

Реклама

Также на подтянутость кожи лица влияет злоупотребление алкоголем и некачественный сон. Лучше всего отказаться от соленой пищи из-за способности организма накапливать жидкость. Это приводит к излишней отечности лица.

Реклама

Косметолог также порекомендовала не использовать жесткие и высокие подушки для сна, которые затрудняют венозный отток.