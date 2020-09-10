Косметолог рассказала, как предотвратить появление морщин

Женщинам нужно начинать интенсивный уход за лицом в 23 года. Тогда удастся сохранить кожу в хорошем состоянии без пластического вмешательства и ботокса.

Для ухода за лицом подойдут тейпы — эластичные пластыри для кожи. Увы, нет гарантии, что они помогут избавиться от морщин. Но в некоторых случаях тейпирование сможет предотвратить преждевременное старение.

«Есть вероятность, что тейпы помогут, и что не помогут. Все зависит от того, когда человек начинает ими пользоваться», — рассказала врач-косметолог Астрид Овеян в интервью радиостанции Sputnik.

Тейпы позволят избавиться от привычки часто хмуриться. А значит, изменится мимика и не придут морщины. Однако если начать их использовать после 35 лет, то эффекта можно и не заметить. Тейпинг в таком случае будет скорее «баловством».

Овеян также напомнила, что перед использованием любых косметических средств нужно проконсультироваться со специалистом.

Ранее диетолог рассказала о продуктах, которые вызывают преждевременное старение. Особенно на организм влияет ультрапереработанная пища, например, фастфуд или жаренное мясо.