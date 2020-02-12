Косметолог рассказал, почему знаменитости отказываются от силиконовых имплантов
«Эта тема буквально последние полгода, даже, наверное, больше, очень затронула, всю прекрасную половину человечества. Существуют специальные сообщества, которые насчитывают уже 47 тысяч пострадавших девушек после постановки имплантов», — пояснила врач.
По информации ИА Nation News, медики подтвердили, что популярные ранее импланты содержат большое количество вредных веществ. Рослякова добавила, что онкологи, иммунологи и ревматологи доказали: силиконовые импланты — «это токсичные вещества, которые содержат в своем составе практически всю таблицу Менделеева».
«Всем известный случай, к сожалению, летального исхода Юлии Началавой. Заболевание у нее началось именно после постановки силиконовых имплантов. Ким Кардашьян удалила импланты, потому что у нее начались проблемы со здоровьем в виде аутоимунного характера», — уточнила Рослякова.