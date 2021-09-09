Косметолог рассказал о вреде от фейс-фитнеса

Мышцы лица и скелетная мускулатура тела относят к совершенно разным группам мышц. Упражнения в фитнес-зале помогут их накачать и сформировать рельеф. Аналогичные занятия с мышцами лица таких результатов не принесут и будут мало эффективны.

Об этом 5-tv.ru рассказала врач-косметолог Инесса Олийниченко. Она подчеркнула, что фейс-фитнес не может заменить инъекции и любые другие косметологические процедуры.

«На лице мимические мышцы одним своим концом вплетаются в окружающие ткани, а вторым концом прикрепляются к костным структурам. Следовательно, идет содружественное движение определенной группы мышц: мы не можем локально прокачать какую-то одну мышцу, напрячь или расслабить ее, это всегда будет содружественная работа. Таким образом, напрягая одну мышцу, мы напрягаем и окружающие, которые в таком тонусе не нуждаются», — объяснила она.

Мимические мышцы лица и так активно работают в течение дня. Фейс-фитнес только добавляет им напряжения. Олийниченко подчеркнула, что гимнастика для лица не улучшит качество кожи и не устранит пигментацию.

«Гимнастика никогда не уберет брыли, не уменьшит носогубные складки, не устранит мимические морщины, потому что усиленная проработка мышц лица приведет лишь к появлению мимических морщинок вокруг глаз перпендикулярно мышцам, а также вертикальных морщинок — вокруг рта», — предупредила косметолог.

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева объяснила, что популярные патчи с муцином улиток должны сочетаться с коллоидным золотом. В противном случае обеспечить глубокое проникновение полезных веществ в кожу не удастся.