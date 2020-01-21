Косметолог рассказал о проблемах с кожей после новогоднего застолья

«„Постновогодние прыщи“ — больше обывательское понятие, это может означать те акне, воспаления на лице, на теле, например, на спине, которые возникают на фоне погрешности в диете. Новый год, который ждет и отмечает вся страна, сопровождается чревоугодием и возлияниями, а за грехи, как известно, надо платить. Где-то через 4-5 дней происходит формирование воспалительных элементов на коже. Если человек своевременно не берет себя в руки и не останавливается, а продолжает все 10 дней праздника объедаться и упиваться, процесс развивается по нарастающей», — уточнил Едемский.

По словам косметолога, проблему, как правило, решить нетрудно.

«Речь идет не только об акне, прыщах на фоне погрешностей в диете. Могут быть аллергические высыпания, пятна, зуд, неприятный дискомфорт на коже, обострение любых болезней. Чтобы этого не допускать, надо помнить, что мы есть то, что мы едим. Если позволили себе лишнего, посидите на разгрузочной диете, на чистом питании. Вы можете есть отварное или тушеное мясо, овощи, но без таких излишеств как сладости, майонез, кетчуп, колбасы сосиски, копченая, соленая рыба, икра», — заметил врач.

Он также обратил внимание на то, что помимо диеты можно воспользоваться косметическими процедурами.

«Если у вас небольшие высыпания, можно пройти чистку-пилинг, курс озонотерапии или карбокситерапии, инъекции газа — или углекислого, или азота. Противопоказания для таких процедур — беременность, лактация, острое состояние хронически болезней, острые воспалительные заболевания, инфекционные болезни кожи», — рассказал Едемский.

Косметолог подчеркнул, что такие процедуры не помогут при серьезных заболеваниях — в этом случае следует обратиться к врачу.