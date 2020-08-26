Косметолог рассказал о последствиях чрезмерного употребления косметики

По словам специалиста, нынешние девочки начинают пользоваться косметикой с 12-13 лет. Сначала они наносят легкий макияж, а затем очищают кожу — это является агрессивным насилием над кожей. Из-за этого у нее вырабатывается интолерантность.

«То обилие косметических средств, которое наносится на кожу, приводит к развитию интоленрантности: кожа теряет толерантность к косметике, не может ее больше переносить и начинает реагировать на любое косметическое средство, с которым был контакт у человек. Даже на очищение кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях», — пояснил Едемский.

Он также отметил, что справится с интолерантностью крайне сложно, даже полный отказ от косметики не факт, что поможет. Возможно, проявление некоторых симптомов станет легче.

Специалист подчеркнул, что в течение дня человек в любом случае контактирует с косметическими средствами. Например, они входят в состав бытовой химии.