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    26 августа 2020, 11:14

    Косметолог рассказал о последствиях чрезмерного употребления косметики

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Едемский, врач-дерматовенеролог, косметолог, в интервью с радио Sputnik рассказал, чем грозит чрезмерное употребление косметики.

    По словам специалиста, нынешние девочки начинают пользоваться косметикой с 12-13 лет. Сначала они наносят легкий макияж, а затем очищают кожу — это является агрессивным насилием над кожей. Из-за этого у нее вырабатывается интолерантность.

    «То обилие косметических средств, которое наносится на кожу, приводит к развитию интоленрантности: кожа теряет толерантность к косметике, не может ее больше переносить и начинает реагировать на любое косметическое средство, с которым был контакт у человек. Даже на очищение кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях», — пояснил Едемский.

    Он также отметил, что справится с интолерантностью крайне сложно, даже полный отказ от косметики не факт, что поможет. Возможно, проявление некоторых симптомов станет легче.

    Специалист подчеркнул, что в течение дня человек в любом случае контактирует с косметическими средствами. Например, они входят в состав бытовой химии.

    Новости SMI.FM