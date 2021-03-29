Косметолог рассказал, какие тканевые маски могут испортить кожу

Врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала, использование каких тканевых масок может плохо отразиться на внешнем виде кожи, сообщил телеканал «Звезда».

«Все зависит от состава, так как иногда количество агрессивных компонентов, чтобы повысить проницаемость, улучшить проникновение полезных компонентов внутрь кожи, превышает содержание полезных веществ. Если сразу после нанесения маски эффект неплохой, то в перспективе при частом использовании может быть негативный эффект», — отметила Баскакова.

Она подчеркнула, что в отношении косметических средств все крайне индивидуально, и необходимо обязательно изучить состав. По словам врача, действительно хорошие маски есть лишь в линейке профессиональных средств. Найти качественную продукцию в масс-маркете непросто.

Как считает косметолог, логичнее один раз купить дорогую баночную маску и получить результат, чем потратить эту сумму на несколько одноразовых масок. То же самое касается и патчей для глаз. Их необходимо снимать с лица, как только влага начинает уходить — через 10-15 минут.