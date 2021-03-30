Косметолог рассказал, как привести в порядок лицо после вечеринки

Косметолог Татьяна Егорова дала советы, как убрать отеки после вечеринки с употреблением алкоголя. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она пояснила, что в первую очередь следует выпить побольше активированного угля. Он абсорбирует алкоголь и все остальные токсины, которые вызывают отеки.

Также следует на чистую кожу наложить холодную гидрогелевую маску и выпить побольше воды с лимоном.

«Как такового вреда от отеков нет, но у алкоголя есть прямое токсичное воздействие на все органы — от печени до сердца», — пояснила Егорова.